2019-10-12T17:54:27+03:00
Общество

Специалисты тюменских предприятий проходят обучение для повышения производительности труда

Учёба разбита на несколько этапов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Специалисты тюменских предприятий проходят обучение для повышения производительности трудаСпециалисты тюменских предприятий проходят обучение для повышения производительности трудаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Представители Федерального центра компетенций побывали на тюменских предприятиях в рамках национального проекта по повышению производительности труда. Как сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области, например, на заводе «Профмодуль» прошло обучение специалистов.

По словам заместителя генерального директора завода Екатерины Пуртовой, стартовое обучение прошло для сотрудников цеха механической обработки деталей. В течение трёх дней опытный тренер ФЦК проводил специальные тренинги и тестирования участников.

- Учеба была разбита на несколько этапов с обязательным контролем за каждым из них. Только так можно понять, где допущены ошибки и соответственно есть возможность их исправлять, - отметила Екатерина.

Федеральный центр компетенций видит свою миссию в повышении конкурентоспособности российских товаров и услуг и создании культуры высокой производительности и эффективности среди работников организаций в каждом российском регионе. Как отметила Екатерина Пуртова, система «бережливого производства» приводит к экономии средств предприятия, поэтому большое внимание уделяется практике.

- Мы проанализировали ошибки и возникающие потери при производстве продукции цеха. Работники по-новому оценили свою значимость в общем процессе и таким образом получили возможность стать лучше, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24