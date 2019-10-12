Участников Всемирного фестиваля «Театральная революция» ждёт насыщенная программа

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-12T16:16:21+03:00

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Посетить бесплатную образовательную программу и двадцать спектаклей со всего мира смогут тюменцы во время Всемирного фестиваля молодёжных театров «Театральная революция», который стартует 1 ноября.

Школу драматургии возглавит участница основной программы и шорт-листов фестиваля молодой драматургии «Любимовка» Мария Конторович. Она расскажет участникам, как добиться результатов и как написать пьесу, которая понравится не только маме и бабушке. Как сообщает «Мой портал», экспертами Школы театральной журналистики станут театроведы Мария Кожина и Кристина Матвиенко. Девушки поведают участникам, чем отличаются театральная и традиционная журналистика.

А ещё участники смогут посетить бесплатно спектакли фестиваля и написать на них рецензии. Вместе с экспертами они разберут на занятиях эти тексты, а лучшие работы будут опубликованы в ежедневной театральной газете фестиваля. Также в программе – обсуждение современных трендов кинематографии и разговоры о секретах съёмки качественных малобюджетных фильмов.

ИСТОЧНИК KP.RU