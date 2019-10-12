В Тюменской области пациентам оказывают паллиативную помощь
Тюменское медицинское сообщество в преддверии Всемирного Дня хосписной и паллиативной помощи обсудило на семинаре-практикуме организацию этого вида помощи пациентам. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, сегодня паллиативную помощь оказывают 33 медицинских организации в амбулаторных и стационарных условиях. В составе медико-социальных отделений поликлиник созданы специализированные кабинеты.
В первом полугодии 2019 года специалисты помогли более чем в 4 тысяч случаев. Также паллиативную помощь оказывают в условиях дневного стационара и на дому. В двадцати медицинских учреждениях организованы школы по уходу за тяжелобольными, где в первой половине года обучились почти 1,2 тысячи человек.
В рамках Соглашения правительства Тюменской области и Минздрава РФ в 2019 году, на основе софинансирования из регионального и федерального бюджетов, запланировано выделение средств для лекарственного обеспечения паллиативной службы, для оснащения её оборудованием и организации помощи на дому.
За первое полугодие в счёт этих средств Тюменская область уже закупила обезболивающих лекарств на сумму 11 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU