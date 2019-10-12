Александр Моор призвал тюменцев участвовать в конкурсе управленцев «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 13:59 2019-10-12T13:59:51+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев принять участие во Всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России», третий сезон которого уже стартовал. Об этом глава региона написал на своих страничках во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и Instagram. Жителям Тюменской области он предложил заявить о себе, своих лидерских качествах, чтобы реализовать полезный для региона социальный проект.

- За два года победителями конкурса от Тюменской области стали пять человек. Наши земляки: сотрудник «РН –Уватнефтегаз» Дмитрий Кустарёв, замминистра МВД Северной Осетии Пётр Вагин, заместитель генерального директора по экономике и финансам «ЛУКОЙЛ-Транс» Денис Анилов выиграли конкурс в этом году, - написал Александр Моор.

Среди наставников конкурса «Лидеры России» - мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минстроя РФ Владимир Якушев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Губернатор выразил уверенность, что у каждого есть шансы на победу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», национальный конкурс управленцев «Лидеры России» 2018–2019 годов завершился в Сочи в марте 2019 года. В число победителей вошли три представителя Тюменской области. Награды тюменцы получили из рук наставника конкурса, первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко. Все участники от Тюменской области, прошедшие в финал, оценили высокий уровень проведения конкурса и потенциал соперников. Всего в финале «Лидеров России» участвовало 300 человек, победителями конкурса стали 104 из них.

ИСТОЧНИК KP.RU