2019-10-12T14:39:16+03:00
Общество

Стало известно, сколько мест для поступления готовят в тюменских техникумах в 2020 году

Их количество увеличится
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Стало известно, сколько мест для поступления готовят в тюменских техникумах в 2020 годуСтало известно, сколько мест для поступления готовят в тюменских техникумах в 2020 годуФото: Татьяна Коркина
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Для поступления по программам среднего профессионального образования в тюменских колледжах и техникумах в 2020 году планируется обеспечить 9250 мест для поступления.

Учитывая, что половина выпускников школ юга региона из Тюмени, в областной столице создадут 5,5 тысяч бюджетных мест для обучения, в Тобольске – 1,5 тысячи мест, в Ишиме и на прилегающих территориях – 850 мест, в Ялуторовске – 400 и в Заводоуковске – 200 мест. Остальные места распределят между отделениями техникумов, которые расположены в сельской местности.

Как сообщает портал «Вслух.ру», количество мест для подготовки по наиболее перспективным и востребованным профессиям в регионе увеличивается. В 2020-2021 учебном году планируется открыть подготовку по таким направлениям, как сурдокоммуникация, дефектоскопистика, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, ихтиология и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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