2019-10-12T13:13:53+03:00
Общество

Для второклассников Тюменской области готовят цифровые уроки

Ведётся пилотная апробация цифровых сценариев уроков по математике
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Для второклассников Тюменской области готовят цифровые урокиДля второклассников Тюменской области готовят цифровые урокиФото: Татьяна Коркина
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Для учеников вторых классов в рамках нацпроекта «Образование» регионального проекта «Цифровая образовательная среда» проходит пилотная апробация цифровых сценариев уроков по математике. Ребята уже знакомы с олимпиадами, которые бесплатно проходят на образовательной платформе учи.ру. Им полюбились игровые формы заданий от этих разработчиков, поэтому их теперь смогут использовать учителя на уроках.

По учебнику Моро «Школа России» разработана рабочая программа по математике для второго класса. При помощи компьютеров и планшетов учителя могут дополнить обычные уроки интерактивными заданиями, которые ученики смогут их выполнять индивидуально и в группах. Благодаря смешанному обучению учителя смогут выстроить индивидуальную траекторию для каждого ученика и давать индивидуальные домашние задания разных уровней сложности.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, в числе пилотов – тюменские школы №67 и №92, гимназия №49, лицей №81, школа №2 Заводоуковска, Комсомольская школа Заводоуковского округа. Впоследствии опыт будет распространён по всему региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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