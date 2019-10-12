2019-10-12T10:56:58+03:00
Происшествия

В Тюмени минувшим вечером горел Malina Bar на Первомайской

Возгорание произошло в системе вентиляции
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени минувшим вечером горел Malina Bar на Первомайской. Фото: ЧС ТюменьВ Тюмени минувшим вечером горел Malina Bar на Первомайской. Фото: ЧС Тюмень
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В Malina Bar, который находится на ул. Первомайской, 18, вчера вечером, 11 октября, произошёл пожар. Дым был виден издалека, и тюменцы тут же делились фотографиями с места ЧП в социальных сетях.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 22.06. Пожарные установили, что возгорание произошло в системе вентиляции. 56 человек были эвакуированы, никто не пострадал.

На месте пожара работали 10 единиц спецтехники МЧС, 27 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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