В Тюмени минувшим вечером горел Malina Bar на Первомайской
Возгорание произошло в системе вентиляции
В Тюмени минувшим вечером горел Malina Bar на Первомайской. Фото: ЧС Тюмень
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В Malina Bar, который находится на ул. Первомайской, 18, вчера вечером, 11 октября, произошёл пожар. Дым был виден издалека, и тюменцы тут же делились фотографиями с места ЧП в социальных сетях.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, вызов на пульт диспетчера поступил в 22.06. Пожарные установили, что возгорание произошло в системе вентиляции. 56 человек были эвакуированы, никто не пострадал.
На месте пожара работали 10 единиц спецтехники МЧС, 27 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU