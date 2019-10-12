2019-10-12T11:38:34+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на «План В»

Участники из разных городов расскажут о жизни в столице Урала
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://vk.com/plan_b_ekbФото: https://vk.com/plan_b_ekb
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Тюменцев приглашают на медиаинтенсив «План В», которые пройдет в середине ноября в Екатеринбурге. Проект объединит журналистов, репортеров, копирайтеров, издателей, блогеров, smm-специалистов, сценаристов, фотографов, видеографов и пиарщиков. В течение нескольких дней они будут учиться, дискутировать и применять полученные знания на практике, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Итоговым продуктом работы станет мультимедийная онлайн-лента «Екатеринбург – город героев». О столице Урала в своих репортажах расскажут гости из разных городов, их материалы попадут в медиаленту в прямом эфире.

Отметим, что «План В» проходит от создателей международного молодежного учебно-практического семинара по журналистике «Медиаполигон». Отличие одного проекта от другоуго в том, что в екатеринбургском варианте программа не будет делиться на направления: текст, фото и видео. Также расширится состав спикеров, а лекции будут ориентированы не на новичков, а уже на практикующих специалистов.

Напомним, «Медиаполигон» проходил в Тюмени в апреле 2017 года. В нем приняли участие 300 журналистов из 47 городов России и Сербии. За один день 24-часовой трансляции они создали 1 000 материалов, 600 из которых попали в ленту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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