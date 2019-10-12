Аплодисменты участников «научных боёв» в Ишиме будут оценивать шумометром

СЕГОДНЯ 09:28 2019-10-12T09:28:20+03:00

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В Ишимском развлекательном центре «Авалон» 16 октября впервые пройдут научные бои в формате Science Slam. В переводе с английского этот словосочетание переводится как «научная битва». Формат зародился в Германии для популяризации науки. В её рамках молодые учёные презентуют исследования в ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке.

Организаторы (Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова) сообщают, что на мероприятии участникам предстоит как можно интереснее и понятнее донести свою идею. Поощряется использование фото- и видеоматериалов, а также юмора и элементов шоу, ведь оценивать выступление будут зрители.

Их реакцию (аплодисменты и возгласы) организаторы будут измерять шумометром. Победителем станет тот, кого публика поддержит громче других.

ИСТОЧНИК KP.RU