Аплодисменты участников «научных боёв» в Ишиме будут оценивать шумометром
В Ишимском развлекательном центре «Авалон» 16 октября впервые пройдут научные бои в формате Science Slam. В переводе с английского этот словосочетание переводится как «научная битва». Формат зародился в Германии для популяризации науки. В её рамках молодые учёные презентуют исследования в ходе увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке.
Организаторы (Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова) сообщают, что на мероприятии участникам предстоит как можно интереснее и понятнее донести свою идею. Поощряется использование фото- и видеоматериалов, а также юмора и элементов шоу, ведь оценивать выступление будут зрители.
Их реакцию (аплодисменты и возгласы) организаторы будут измерять шумометром. Победителем станет тот, кого публика поддержит громче других.
ИСТОЧНИК KP.RU