2019-10-12T09:05:50+03:00
Общество

Родителей тюменских учеников познакомят с «вынесенными уроками»

Они стартовали в рамках нацпроекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Родителей тюменских учеников познакомят с «вынесенными уроками»Родителей тюменских учеников познакомят с «вынесенными уроками»Фото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Технологию, астрономию, биологию, химию и другие предметы смогут изучать тюменские школьники на «вынесенных уроках», которые стартовали в рамках нацпроекта «Образование».

Например, ученики областной ФМШ будут посещать Тюменский технопарка, ребята из тюменских школ №5, №80 и гимназии №1 – «Кванториум», а ученики тобольской школы №16 им. В.П. Неймышева – Тобольский многопрофильный техникум. Для учеников Тюменской области это не в новинку: они изучают историю и обществознание в парке «Россия – моя история», выезжают на предприятия и изучают технологию в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса.

Для того, чтобы родители познакомились с непривычным для них форматом уроков, 25 октября педагоги «Кванториума» проведут экскурсию. Они узнают, что интересного узнают их дети на вынесенных уроках.

Отметим, что федеральным проектом «Современная школа» нацпроекта «Образование» предусмотрено, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аплодисменты участников «научных боёв» в Ишиме будут оценивать шумометром
Настольные игры помогают тюменским ребятишкам пройти курс реабилитации
Два дня на выбор: югорчане выбирают герб региона
Ялуторовчанки на 32 неделе беременности продефилируют в вечернем платье
Погода в Тюмени 12 октября: воздух прогреется до +14
В ишимской школе презентовали «агролабораторию»
Тюмень – в лидерах рейтингов по качеству дорог
Образовательный форум «ИБ без границ» собрал на одной площадке специалистов ИТ-сферы
Проект «Школа социального предпринимательства» в Тюменской области получит продолжение
11 новых рабочих мест появится в Казанском районе благодаря новому инвестпроекту
Тюменским предпринимателям расскажут, как открыть своё дело
Екатеринбургская фирма будет охранять базу отдыха тюменского правительства
Тюменец по почте получал наркотики из зарубежного магазина
Пенсионер, которому обещали бесплатное обследование, вышел из тюменской клиники с кредитом
В багажнике авто тоболяка нашли тушу убитой косули
Профессиональные эксперты помогают развить бизнес участникам «Тюменской марки»
Молодой тюменец с двумя ножами напал на женщину и отобрал сумку с продуктами
В тюменских болотах найдена женщина с перерезанным горлом
Пьяный тюменец протаранил ограждение на Московском тракте
Клиенты Альфа-Банка могут воспользоваться сервисом Кошелек Pay