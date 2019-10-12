Родителей тюменских учеников познакомят с «вынесенными уроками»

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-12T09:05:50+03:00

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Технологию, астрономию, биологию, химию и другие предметы смогут изучать тюменские школьники на «вынесенных уроках», которые стартовали в рамках нацпроекта «Образование».

Например, ученики областной ФМШ будут посещать Тюменский технопарка, ребята из тюменских школ №5, №80 и гимназии №1 – «Кванториум», а ученики тобольской школы №16 им. В.П. Неймышева – Тобольский многопрофильный техникум. Для учеников Тюменской области это не в новинку: они изучают историю и обществознание в парке «Россия – моя история», выезжают на предприятия и изучают технологию в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса.

Для того, чтобы родители познакомились с непривычным для них форматом уроков, 25 октября педагоги «Кванториума» проведут экскурсию. Они узнают, что интересного узнают их дети на вынесенных уроках.

Отметим, что федеральным проектом «Современная школа» нацпроекта «Образование» предусмотрено, что к концу 2024 года 70% школ будут реализовывать программы в сетевой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU