Ялуторовчанки на 32 неделе беременности продефилируют в вечернем платье

СЕГОДНЯ 06:34 2019-10-12T06:34:56+03:00

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Накануне Дня матери, который отмечается 24 ноября, в Ялуторовске пройдёт первый конкурс среди беременных женщин. По словам руководителя клуба «Отдыхаем всей семьёй» Молодёжного центра Ялуторовска Елены Петелиной, в конкурсе могут принять участие ялуторовчанки на 28-32 неделе беременности. При этом девушки должны наблюдаться у врача и не иметь противопоказаний.

- Проект конкурса разработали специалисты комитета культуры администрации Ялуторовска и Молодежного центра. Сейчас идет прием заявок, который завершится за неделю до конкурса, - цитирует Елену Петелину ИА «Тюменская линия».

В конкурсе примут участие около 10 женщин, которые посоревнуются в хореографии и семейном конкурсе, пройдут дефиле в повседневной одежде, презентуют себя и выйдут «в свет» в вечернем платье.

Отметим, что конкурс организован в рамках национального проекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU