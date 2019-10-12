2019-10-12T05:51:04+03:00
Общество

Погода в Тюмени 12 октября: воздух прогреется до +14

Бабье лето продолжается
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Тюмени 12 октября: воздух прогреется до +14Погода в Тюмени 12 октября: воздух прогреется до +14Фото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 12 октября, ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков. Ветер западный с переходом на южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4…C Днём местами небольшой дождь. Ветер южный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём +9…+14 C.

По народному календарю 12 октября – День Феофана Милостивого. На Руси его так прозвали за добрые дела и за тепло, которое возвращалось к этому дню. Люди говорили: «Преподобный нас своим кафтаном укрывает». Ночью смотрели на звёзды: если в небе их было много и они ярко светили, значит, будет сухая осень.

На Феофана добывали именинного зайца. Если охота удавалась – значит, вечер обязательно заканчивался застольем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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