Тюмень – в лидерах рейтингов по качеству дорог

СЕГОДНЯ 21:11 2019-10-11T21:11:21+03:00

Общественники считают, что план нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2024 году будет выполнен

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«Когда будут подводиться итоги результатов работы нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2024 году, в Тюмени план будет выполнен, в этом общественники не сомневаются». Такое мнение выразил эксперт проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Дмитрий Цопов, который в сентябре этого года посетил областную столицу с проверкой качества дорог.

По качеству дорожного покрытия, которое составил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Васильев, Тюмень вошла в тройку лидеров. Областной центр разделил победу с Казанью и Барнаулом. К слову, Тюмень каждый год занимает лидирующие позиции различных рейтингов по качеству дорог. В прошлом году город стал абсолютным лидером рейтинга по качеству дорог по результатам опроса портала SuperJob. В 2015 и 2017-м годах Тюмень занимала первое место в общероссийском рейтинге автомобильных дорог проекта «Дорожная инспекция ОНФ».

Как отмечает губернатор Александр Моор, темпы, с которыми развивался город в последние годы, требовали вложение серьёзных средств в развитие транспортной инфраструктуры.

- Областная столица строится и расширяется – есть необходимость не только ремонтировать текущие дороги, но и строить дорожные сети уже во вновь застраиваемых микрорайонах. Мы стараемся синхронизировать строительство жилья, социальной и дорожной инфраструктуры. Регион уже два года участвует в федеральном проекте по развитию дорожной сети в городских агломерациях, - отмечает глава региона.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюмени в 2019 году проводится ремонт 35 км дорог на сумму 1 млрд руб.

ИСТОЧНИК KP.RU