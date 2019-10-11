2019-10-11T17:34:17+03:00
Экономика

Образовательный форум «ИБ без границ» собрал на одной площадке специалистов ИТ-сферы

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Цифровая экономика»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Образовательный форум «ИБ без границ» собрал на одной площадке специалистов ИТ-сферыОбразовательный форум «ИБ без границ» собрал на одной площадке специалистов ИТ-сферы
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В Тюменском технопарке состоялся II окружной форум по информационной безопасности «ИБ без границ», который прошёл в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, ключевым событием форума стало мероприятие с участием представителей государственной власти и ИТ-компаний УФО.

Представители власти и коммерческого ИТ-сектора в формате открытого диалога обсудили вопросы, связанные с реализацией регионального проекта «Цифровые технологии». В их числе – меры господдержки, которые доступны компаниям, работающим над проектами с использованием цифровых технологий.

- Поддержка развития ИТ-отрасли в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» – относительно новая задача. В данном направлении государство является административным ресурсом, который также должен предоставлять компаниям рынки сбыта. В свою очередь, представителям ИТ-сектора необходимо работать на качество продукта и более активно выходить на открытый диалог с государством, - отметил помощник полномочного представителя президента РФ по УФО Евгений Гурария.

По словам заместителя губернатора Тюменской области Владимира Сысоева, национальный проект «Цифровая экономика» ставит новые задачи и обозначает новые приоритеты.

- Противостояние информационным угрозам, несомненно, одно из ключевых направлений данного проекта. Главной задачей здесь является обеспечение сохранности персональных данных, которые в большом количестве хранятся и обрабатываются в информационных системах, в том числе государственных, - отметил Владимир Сысоев.

Отметим, что форум «ИБ без границ» позволяет собрать на одной площадке профессионалов и специалистов отрасли для обмена опытом и привлечь в сферу новые перспективные кадры. Кроме посещения образовательных и дискуссионных площадок, участники играли на симуляторе музыкальных инструментов, принимали участие в мастер-классах по кибербезопасности и цифровой гигиене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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