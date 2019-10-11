Проект «Школа социального предпринимательства» в Тюменской области получит продолжение

СЕГОДНЯ 17:01 2019-10-11T17:01:52+03:00

Рассказываем историю одной из выпускниц проекта, которая открыла в Ялуторовске свой проект

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Выпускница Школы социального предпринимательства Александра Василенко открыла в Ялуторовске женский фитнес-клуб «F-Studio». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, территория фитнес-клуба расположена в здании делового дома «Сретенский». В цоколе находятся тренажёрка и зал гимнастики, в мансарде – зал для занятий йогой. Занятия проводят сертифицированные тренеры.

Александра прошла обучение в Школе социального предпринимательства в 2017 году. В процессе обучения она разработала и презентовала проект студии женского фитнеса в Ялуторовске. Год спустя девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и воплотила свой проект в жизнь. В сентябре 2019 года фитнес-клубу исполнился один год.

Фитнес-клуб реализует социальные проекты вместе с АНО «Пристань добрых дел», направленных на поддержание активного долголетия людей предпенсионного и пенсионного возраста, участвует в городских мероприятиях и является партнёром городских муниципальных проектов: «Мисс Ялуторовск», «Августовские спасы», «День Семьи», «Супермама» и др.

По словам руководителя Центра инноваций социальной сферы Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Александры Князевой, проект «Школа социального предпринимательства» получит своё развитие и продолжение.

- Уже принято решение о проведении в 2019 году еще одного потока Школы в городе Тюмени, совсем скоро стартует прием заявок, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU