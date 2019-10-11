11 новых рабочих мест появится в Казанском районе благодаря новому инвестпроекту

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-11T16:49:54+03:00

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Инвестиционный проект по строительству сушильно-сортировального комплекса и хранилища зерна на 10 тысяч тонн компании «Агросервис» реализуется в Казанском районе. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в рамках проекта запланирована подготовка площадки под установку приобретаемого оборудования, строительство площадки и хранилища зерна и покупка необходимого оборудования. Стоимость проекта составляет 63,3 млн рублей.

По словам генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области Андрея Шальнёва, в рамках реализации инвестпроекта планируется создание новых 11 новых рабочих мест. Проект создан по инициативе ООО «Обь-регион» (Сургутская птицефабрика), которая станет основным потребителем заготовленного зерна.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса по производству станков для плазменной резки металла реализует компания «Киберстеп». Главное отличие этих станков – числовое программное управление.

Предприятие занимается производством станков с 2010 года. Их продукт необходим для удовлетворения металлообрабатывающих потребностей российских и зарубежных цехов. Также компания производит и проектирует автоматизированные обрабатывающие комплексы, которые помогают объединить производственные процессы предприятия в полностью замкнутый цикл.

ИСТОЧНИК KP.RU