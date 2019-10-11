Тюменским предпринимателям расскажут, как открыть своё дело

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-11T16:39:33+03:00

Образовательный интенсив пройдёт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

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Обучающий интенсив «Открой своё дело» состоится в Тюменском технопарке 26 и 27 октября в рамках региональной программы «Мой бизнес» и в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие предлагает участникам бесплатно получить пошаговый алгоритм по открытию своего дела, пройти комплексную подготовку «от идеи до бизнеса» за два дня вместе с успешными тюменскими предпринимателями и продолжить свой рост в экосистеме развития предпринимательства (сфера развития, краш-тест бизнеса, ярмарка инвестиций, Businessfamily и другие проекты).

В числе спикеров: директор ООО «Рус-Форум», психолог, тренер Дмитрий Захаров, основатель и руководитель кофейни CULT Ксения Игнатова, основатель и коммерческий директор строительной компании «Армада» Антон Медведев, основатель Тюменского брендингового агентства Софья Охинько и многие другие.

Во время интенсива участники получат стартовый бизнес-пакет, куда входят: бесплатное открытие расчётного счёта, бесплатные консультации по открытию ИП, скидки и бонусы от партнёров сферы B2B. Участники смогут решить бизнес-кейсы по маркетингу и продажам и побывать в «менторской гостиной».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в Тюмени вновь пройдёт федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства.

ИСТОЧНИК KP.RU