2019-10-11T15:48:28+03:00
Происшествия

Тюменец по почте получал наркотики из зарубежного магазина

Полицейские перекрыли несколько каналов поставки «синтетики»
Вадим Бегун
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Тюменец по почте получал наркотики из зарубежного магазина. Фото - pixabay.com.Тюменец по почте получал наркотики из зарубежного магазина. Фото - pixabay.com.
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Тюменские наркополицейские в этом году выявили семь фактов контрабанды запрещенных препаратов. Один местный житель получал наркотики прямо по почте.

– Житель Тюмени в течение продолжительного времени приобретал в интернет-магазине, зарегистрированном в соседнем государстве, запрещенное в России сильнодействующее вещество для личного употребления. В ходе допроса фигурант сознался, что осознавал противоправность совершаемого деяния, свою вину признал полностью, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве рассказали об еще одной тюменке, которая для перевозки запрещенных веществ пользовалась услугами транспортной компании. В отношении граждан возбуждены уголовные дела. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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