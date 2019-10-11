Пенсионер, которому обещали бесплатное обследование, вышел из тюменской клиники с кредитом

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-11T15:20:24+03:00

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В тюменский Роспотребнадзор обратился пенсионер с жалобой на действия клиники. Мужчина утверждает, что его пригласили на бесплатное обследование, а вышел он оттуда уже с кредитом.

– Потребитель сообщил, что ему на телефон позвонили из клиники, где пообещали бесплатное диагностирование здоровья. Приглашение его заинтересовало, однако после посещения медицинского учреждения, на удивление тюменца, между ним и клиникой были подписаны договоры на приобретение дорогостоящей косметики и оказание платных медицинских услуг. Их оплата произошла посредством заключения кредитного договора, – рассказали в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Пожилой человек сообщил, что он и сам не понял, как подписал договоры. В клинике ему предложили подписать документы, но лишь «для соблюдения формальности и отчетности». Ведомство помогло тюменцу возвратить все средства за косметику и процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU