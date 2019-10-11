2019-10-11T15:20:24+03:00
Здоровье

Пенсионер, которому обещали бесплатное обследование, вышел из тюменской клиники с кредитом

Мужчина утверждает, что не понимал, какие бумаги подписывает
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский пенсионер пошел в клинику и вернулся оттуда с кредитом. Фото - pixabay.com.Тюменский пенсионер пошел в клинику и вернулся оттуда с кредитом. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В тюменский Роспотребнадзор обратился пенсионер с жалобой на действия клиники. Мужчина утверждает, что его пригласили на бесплатное обследование, а вышел он оттуда уже с кредитом.

– Потребитель сообщил, что ему на телефон позвонили из клиники, где пообещали бесплатное диагностирование здоровья. Приглашение его заинтересовало, однако после посещения медицинского учреждения, на удивление тюменца, между ним и клиникой были подписаны договоры на приобретение дорогостоящей косметики и оказание платных медицинских услуг. Их оплата произошла посредством заключения кредитного договора, – рассказали в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Пожилой человек сообщил, что он и сам не понял, как подписал договоры. В клинике ему предложили подписать документы, но лишь «для соблюдения формальности и отчетности». Ведомство помогло тюменцу возвратить все средства за косметику и процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24