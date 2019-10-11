2019-10-11T14:32:47+03:00
Общество

Профессиональные эксперты помогают развить бизнес участникам «Тюменской марки»

Вадим Бегун
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Фото - организаторы конкурса «Тюменская марка».Фото - организаторы конкурса «Тюменская марка».
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Сорок профессиональных опытных экспертов проводят бесплатные консультации для малого и среднего бизнеса – участников конкурса «Тюменская марка». До конца октября эксперты посетят все 80 предприятий конкурсантов.

- Впервые за всю историю конкурса «Тюменская марка» мы предоставляем возможность бизнесу встретиться с консультантами, готовыми ответить на любые вопросы и помочь найти решение проблем. Участники заранее сообщают организаторам сферы деятельности, которые они хотели бы развивать, либо в которых существуют проблемы, и мы организуем встречу с экспертами этой отрасли, - сообщил директор департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергей Толстых.

С 4 октября эксперты ежедневно приезжают на три предприятия и беседуют с бизнесом. Например, компания «Умные системы контроля» собирается внедрять новую продукцию на тюменский рынок, её руководители интересовались продвижением товаров. Директор уникального предприятия в масштабах страны – «Сибирская ковровая фабрика» интересовался нюансами маркетинга и рекламы, общался с финансистами, презентовал продукцию.

Фото - организаторы конкурса «Тюменская марка».

Фото - организаторы конкурса «Тюменская марка».

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина отметила, что в рамках конкурса состоятся 8 образовательных мероприятий для бизнеса, которые проведут известные тюменские бизнес-тренеры, предприниматели и топ-менеджеры крупных предприятий: «Мы, как организаторы, стремимся, чтобы конкурс был полезен участникам, интересен экспертам и стал ярким праздником для жителей всего региона».

Презентация 80 участников конкурса «Тюменская марка» состоится 26 и 27 октября в спорткомплексе «Центральный». Она будет сопровождаться концертной программой, розыгрышами призов, мастер-классами, продажей качественной продукции местных товаропроизводителей.

Конкурс «Тюменская марка» проводится в 17 раз. В этом году заявки на участие подали 110 предприятий и предпринимателей. В итоге отбор за звание лучшей компании в 7 номинациях прошли 80 участников. Голосование продлится до 27 октября на сайте marka72.ru.

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