2019-10-11T14:09:00+03:00
Происшествия

Молодой тюменец с двумя ножами напал на женщину и отобрал сумку с продуктами

По факту разбоя возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменец напал на женщину и отобрал у нее сумку. Фото - pixabay.com.Тюменец напал на женщину и отобрал у нее сумку. Фото - pixabay.com.
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В заводоуковскую полицию поступил тревожный сигнал о нападении на местную жительницу. Неизвестный, угрожая ножом, отобрал у нее продукты и банковские карты.

– Вечером, когда женщина возвращалась с работы, в переулке на нее напал вооруженный ножом мужчина. Угрожая расправой, он завладел сумкой с продуктами питания, а также документами и банковскими картами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам задержан подозреваемый. Им оказался 28-летний безработный местный житель, - рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности. У фигуранта изъяли похищенное и два ножа. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до десяти лет заключения. Он ожидает решения суда в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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