В тюменских болотах найдена женщина с перерезанным горлом

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-11T13:45:40+03:00

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В Тюменской области предъявлено обвинение ранее судимому 44-летнему мужчине. Он жестоко расправился со своей сожительницей и спрятал тело в лесу.

Тело женщины было найдено 8 сентября на участке болотистой местности в лесу недалеко от города Ишима. Следователи выяснили, что убийство произошло ночью 1 сентября.

– Между ней и обвиняемым в палатке, расположенной в лесном массиве под Ишимом, где они проживали, произошел конфликт. В процессе ссоры злоумышленник несколько раз ударил ее. После этого он ножом ранил женщину в шею, и она умерла. Обвиняемый оттащил тело жертвы вглубь леса, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Злоумышленник был задержан в результате оперативных мероприятий, проведенных ишимскими полицейскими и следователями. Мужчина признал вину в совершенном преступлении и показал место, где спрятал тело потерпевшей. В настоящее время он заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU