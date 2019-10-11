Пьяный тюменец протаранил ограждение на Московском тракте

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-11T13:20:08+03:00

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В Тюмени накануне, 10 октября, водитель на «Дэу Нексия» протаранил металлическое ограждение на улице Московский тракт, 161/1. Виновник дорожного инцидента был пьян.

По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области, ДТП произошло в 22.00. В результате происшествия 47-летний водитель южнокорейской иномарки, который превысил установленную скорость движения, а также его 34-летний пассажир получили травмы в виде ушибов и ссадин.

В ведомстве рассказали, что вчера около девяти часов утра произолшо еще одно ДТП. Так, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев в автомобиль «Хендай» сбил 63-летнюю женщина. По предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате дорожного инцидента она получила травму носа и ушиб бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU