2019-10-11T13:20:08+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец протаранил ограждение на Московском тракте

Водитель и пассажир получили ушибы
Вадим Бегун
Поделиться:
Пьяный тюменец на "Дэу" пробил металлическое ограждение на Московском тракте. Фото - ГИБДД Тюменской области.Пьяный тюменец на "Дэу" пробил металлическое ограждение на Московском тракте. Фото - ГИБДД Тюменской области.
Изменить размер текста:

В Тюмени накануне, 10 октября, водитель на «Дэу Нексия» протаранил металлическое ограждение на улице Московский тракт, 161/1. Виновник дорожного инцидента был пьян.

По информации пресс-службы управления Госавтоинспекции по Тюменской области, ДТП произошло в 22.00. В результате происшествия 47-летний водитель южнокорейской иномарки, который превысил установленную скорость движения, а также его 34-летний пассажир получили травмы в виде ушибов и ссадин.

В ведомстве рассказали, что вчера около девяти часов утра произолшо еще одно ДТП. Так, на регулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев в автомобиль «Хендай» сбил 63-летнюю женщина. По предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть на красный сигнал светофора. В результате дорожного инцидента она получила травму носа и ушиб бедра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В багажнике авто тоболяка нашли тушу убитой косули
Профессиональные эксперты помогают развить бизнес участникам «Тюменской марки»
Молодой тюменец с двумя ножами напал на женщину и отобрал сумку с продуктами
В тюменских болотах найдена женщина с перерезанным горлом
Клиенты Альфа-Банка могут воспользоваться сервисом Кошелек Pay
Лишенный прав за пьяную езду водитель устроил ДТП на тюменской трассе
Более 30 тысяч тоболяков имеют заболевания сердечно-сосудистой системы
В Тюмени осуждена банда «черных риэлтеров», состоявшая из юристов и адвокатов
В Тюмени выявлено сорок наркопритонов
Райффайзенбанк: более 60% клиентов готовы снимать наличные на кассе
Пьяный дебошир бил чужой автомобиль на парковке в Тюмени
Мошенник обманул тюменку, которая «повелась» на дешевый фотоаппарат
Улица Стройотрядовская появится в Тюмени
В тюменском аэропорту приземлился «Тигролет»: это произошло впервые
Погода в Тюмени на выходные: в воскресенье пройдет небольшой дождь
Два тюменца взломали купюроприемник модуля розлива воды и похитили деньги
Тюменец, живущий на втором этаже, удивился, увидев в окне вора
Приправу из сорняков пытался провезти иностранец в Тюмень
Тюменский пенсионер «подзаработал» хищением электрокабеля
На улице Харьковской в Тюмени на четыре часа отключат светофоры
Погода на 11 октября в Тюмени: одевайтесь теплее
Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты
Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территория
В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и Киргизии
Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день