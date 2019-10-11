Клиенты Альфа-Банка могут воспользоваться сервисом Кошелек Pay

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-11T12:56:42+03:00

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Альфа-Банк, Mastercard и российская компания Cardsmobile объявили о запуске сервиса Кошелек Pay. С ним появилась возможность удобно и безопасно оплачивать покупки одним касанием не только в России, но и в мире.

Чтобы воспользоваться этим сервисом, следует установить приложение «Кошелек» и активировать в нем платежные карты Mastercard. Кстати, приложение распознает не только банковские карты, но и скидочные карты, а также сертификаты и купоны. Для торгово-сервисных предприятий предоставляется возможность организации и управления программами лояльности.

Кошелек Pay позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и также устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. В будущем у клиентов появится возможность выпускать в приложении «Кошелек» новые карты Альфа-Банка Mastercard сразу в мобильном формате.

– Бесконтактные платежи активно растут, и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и Кошелек Pay. С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете за счет интеграции платежных транзакций с программами лояльности ритейлеров на платформе Кошелек, – сообщает руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

ИСТОЧНИК KP.RU