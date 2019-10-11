2019-10-11T12:56:42+03:00
Общество

Клиенты Альфа-Банка могут воспользоваться сервисом Кошелек Pay

Вадим Бегун
Поделиться:
Фото - iguides.ru.Фото - iguides.ru.
Изменить размер текста:

Альфа-Банк, Mastercard и российская компания Cardsmobile объявили о запуске сервиса Кошелек Pay. С ним появилась возможность удобно и безопасно оплачивать покупки одним касанием не только в России, но и в мире.

Чтобы воспользоваться этим сервисом, следует установить приложение «Кошелек» и активировать в нем платежные карты Mastercard. Кстати, приложение распознает не только банковские карты, но и скидочные карты, а также сертификаты и купоны. Для торгово-сервисных предприятий предоставляется возможность организации и управления программами лояльности.

Кошелек Pay позволяет банкам-эмитентам переносить существующие карты в смартфоны и также устройства, поддерживающие технологию бесконтактной оплаты: брелоки, ювелирные украшения с микрочипами и другие гаджеты. В будущем у клиентов появится возможность выпускать в приложении «Кошелек» новые карты Альфа-Банка Mastercard сразу в мобильном формате.

– Бесконтактные платежи активно растут, и банк поддерживает все формы такой оплаты. Мы рады предоставить нашим клиентам возможность работы с широким кругом партнерских сервисов, среди которых теперь и Кошелек Pay. С помощью этого сервиса наши клиенты могут получить ряд преимуществ в виде скидок, промо-акций и сервисов учета покупок в личном кабинете за счет интеграции платежных транзакций с программами лояльности ритейлеров на платформе Кошелек, – сообщает руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В багажнике авто тоболяка нашли тушу убитой косули
Профессиональные эксперты помогают развить бизнес участникам «Тюменской марки»
Молодой тюменец с двумя ножами напал на женщину и отобрал сумку с продуктами
В тюменских болотах найдена женщина с перерезанным горлом
Пьяный тюменец протаранил ограждение на Московском тракте
Лишенный прав за пьяную езду водитель устроил ДТП на тюменской трассе
Более 30 тысяч тоболяков имеют заболевания сердечно-сосудистой системы
В Тюмени осуждена банда «черных риэлтеров», состоявшая из юристов и адвокатов
В Тюмени выявлено сорок наркопритонов
Райффайзенбанк: более 60% клиентов готовы снимать наличные на кассе
Пьяный дебошир бил чужой автомобиль на парковке в Тюмени
Мошенник обманул тюменку, которая «повелась» на дешевый фотоаппарат
Улица Стройотрядовская появится в Тюмени
В тюменском аэропорту приземлился «Тигролет»: это произошло впервые
Погода в Тюмени на выходные: в воскресенье пройдет небольшой дождь
Два тюменца взломали купюроприемник модуля розлива воды и похитили деньги
Тюменец, живущий на втором этаже, удивился, увидев в окне вора
Приправу из сорняков пытался провезти иностранец в Тюмень
Тюменский пенсионер «подзаработал» хищением электрокабеля
На улице Харьковской в Тюмени на четыре часа отключат светофоры
Погода на 11 октября в Тюмени: одевайтесь теплее
Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты
Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территория
В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и Киргизии
Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день