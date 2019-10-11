В Тюмени осуждена банда «черных риэлтеров», состоявшая из юристов и адвокатов

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-11T11:45:34+03:00

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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении четырех местных жителей, среди которых один адвокат и два юриста. Они обвиняются в мошенничестве, приготовлении к мошенничеству и покушении на мошенничество.

– Четверо обвиняемых и еще три лица, материалы дела в отношении которых выделены в отдельное производство, с 2010 по 2016 год совершили в областном центре серию афер по завладению жильем умерших граждан и дольщиков. Так, если квартира являлась муниципальной, то аферисты подыскивали фиктивных сожителей и добивались в суде признать их членом семьи покойного и заключить договор социального найма. После этого квартира приватизировалась и продавалась. Если же квартира была в собственности покойного, то мошенники от имени умершего заключали договор купли-продажи с подставным лицом, а потом еще раз ее перепродавали. Был установлен случай, когда аферисты от имени умершего «продали» жилье тоже умершему, а потом перепродали его, – рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

В ходе следствия выявлено 20 хищений квартир, а также один факт незаконного завладения нежилым помещением. Общая сумма ущерба составила более 38 миллионов рублей. Суд назначил трем подсудимым лишение свободы на срок от 5 до 6 лет. Их сообщница, которая принимала участие в совершении только одного преступления, осуждена к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также стало известно, что суд удовлетворил иски городской администрации о возмещении вреда на общую сумму более 15 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU