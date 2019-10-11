Лишенный прав за пьяную езду водитель устроил ДТП на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-11T12:41:24+03:00

В этот раз мужчина тоже был нетрезв

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Накануне, 10 октября, на 192-ом километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Голышмановском районе произошло ДТП. Случилось оно по вине пьяного водителя, который уже не первый раз сел за руль машины в нетрезвом виде.

– В четвертом часу дня автомобиль «Хонда Цивик» въехал в остановившейся автомобиль «Джили СК», водитель которого намеревался повернуть налево. По предварительным данным, 32-летний водитель японской иномарки, не имеющий права управления транспортными средствами, находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил безопасную скорость движения, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области, добавив, что нарушитель задерживался за пьяную езду на автомобиле в 2016, 2018 и 2019 годах.

Также стало известно, что в результате дорожного инцидента пассажиры «Джили» – две девушки двадцати лет – и пассажир «Хонды», мужчина 43-х лет, получили ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU