В Тюмени выявлено сорок наркопритонов

СЕГОДНЯ 11:23 2019-10-11T11:23:46+03:00

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В Тюменской области за девять месяцев этого года пресечена деятельность 45 наркопритонов. Подавляющее большинство из них находились в областном центре.

– За девять месяцев этого года в регионе пресечена деятельность 45 лиц, предоставлявших наркозависимым свои жилища для употребления наркотических средств. Основная масса преступлений – сорок – совершена в областном центре. В Тюменском районе выявлено три наркопритона и по одному в Заводоуковске и Ишиме, – сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области, пояснив, что как правило, информация о злачных квартирах появляется в ходе оперативных мероприятий или по информации соседей.

Ведомством направлено 38 уголовных дел в суд в отношении содержателей, 31 из них уже рассмотрено. Более половины осужденных получили реальные сроки лишения свободы. Так, к примеру, в областном центре к двум годам колонии строгого режима осужден тюменец, который в ноябре прошлого года года освободился из колонии, где отбывал наказание за содержание наркопритона на улице Холодильной. Однако, выйдя на свободу, он продолжил заниматься противоправной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU