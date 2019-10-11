2019-10-11T12:16:44+03:00
Здоровье

Более 30 тысяч тоболяков имеют заболевания сердечно-сосудистой системы

Обследоваться можно совершенно бесплатно
Вадим Бегун
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Более 30 тысяч тоболяков имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. Фото - ОБ №3 Тобольска.Более 30 тысяч тоболяков имеют заболевания сердечно-сосудистой системы. Фото - ОБ №3 Тобольска.
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Сотрудники Центра здоровья Областной больницы №3 города Тобольска в рамках Всемирного дня сердца бесплатно обследовали 252 человека. Местные жители проверили работу сердца с помощью самых современных компьютерных методов диагностики.

Врачи медицинского учреждения отметили, что у четверти участников акции наблюдались изменения в работе сердца, а у половины пациентов в возрасте от 50 лет зафиксировано повышенное артериальное давление. Им рекомендовали ежедневно его измерять АД и завести паспорт здоровья.

– В Тобольске и районе насчитывается более 30 тысяч человек с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, на диспансерном учете состоят свыше 28 тысяч человек. В год у двух тысяч пациентов впервые установлены болезни системы кровообращения, – сообщили в пресс-службе тобольской больницы.

В ведомстве отметили, что тоболяки могут выявить ранние признаки сердечно-сосудистых заболеваний совершенно бесплатно в кабинетах отделения медицинской профилактики №3 и 8, по адресу: улица Красноармейская, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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