2019-10-11T10:30:52+03:00
Происшествия

Пьяный дебошир бил чужой автомобиль на парковке в Тюмени

На замечания очевидцев мужчина не реагировал
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский неадекват накинулся авто, которое стояло на парковке. Скриншот из видео.Тюменский неадекват накинулся авто, которое стояло на парковке. Скриншот из видео.
Изменить размер текста:

Сегодня, 11 октября, в Тюмени на улице 30 лет Победы дебошир бил автомобиль, который стоял на парковке. Он не отходил от иномарки несколько минут, пока на него с кулаками не накинулся мужчина.

Очевидцы происшествия в социальные сети выложили видеоролик. Они несколько раз просили мужчину отойти от машины, однако тот не реагировал на их требования. Тогда горожане обратились в полицию. Еще до приезда стражей правопорядка на неадеквата с кулаками накинулся неизвестный. Он повалил его на землю и, уже лежащего, ударил ногой.

– Вызов поступил в отдел полиции №1 в 8.50. Выехавшие на место полицейские доставили в отдел 33-летнего дебошира. Было написано заявление от потерпевшего – собственника автомобиля, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени, добавив, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по этому факту назначена проверка, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенник обманул тюменку, которая «повелась» на дешевый фотоаппарат
Улица Стройотрядовская появится в Тюмени
В тюменском аэропорту приземлился «Тигролет»: это произошло впервые
Погода в Тюмени на выходные: в воскресенье пройдет небольшой дождь
Два тюменца взломали купюроприемник модуля розлива воды и похитили деньги
Тюменец, живущий на втором этаже, удивился, увидев в окне вора
Приправу из сорняков пытался провезти иностранец в Тюмень
Тюменский пенсионер «подзаработал» хищением электрокабеля
На улице Харьковской в Тюмени на четыре часа отключат светофоры
Погода на 11 октября в Тюмени: одевайтесь теплее
Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты
Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территория
В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и Киргизии
Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день