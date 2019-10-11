Пьяный дебошир бил чужой автомобиль на парковке в Тюмени

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-11T10:30:52+03:00

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Сегодня, 11 октября, в Тюмени на улице 30 лет Победы дебошир бил автомобиль, который стоял на парковке. Он не отходил от иномарки несколько минут, пока на него с кулаками не накинулся мужчина.

Очевидцы происшествия в социальные сети выложили видеоролик. Они несколько раз просили мужчину отойти от машины, однако тот не реагировал на их требования. Тогда горожане обратились в полицию. Еще до приезда стражей правопорядка на неадеквата с кулаками накинулся неизвестный. Он повалил его на землю и, уже лежащего, ударил ногой.

– Вызов поступил в отдел полиции №1 в 8.50. Выехавшие на место полицейские доставили в отдел 33-летнего дебошира. Было написано заявление от потерпевшего – собственника автомобиля, – рассказали в пресс-службе управления МВД по городу Тюмени, добавив, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время по этому факту назначена проверка, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU