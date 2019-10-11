Мошенник обманул тюменку, которая «повелась» на дешевый фотоаппарат
В Тюмени женщина в интернете приобрела фотоаппарат по низкой цене. Вот только его она так и не получила: оказалось, что таким образом мошенники заманивают доверчивых граждан.
– В ялуторовскую полицию обратилась местная жительница, которая увлекается фотографированием. В интернете она нашла сайт, где продают все необходимое для ее хобби. К тому же, там нужный ей фотоаппарат стоил существенно дешевле, чем в магазине. Клиентка оставила заявку, и через некоторое время ей позвонили. Обговорив все условия, женщина перевела на номер счета, который ей прислали по электронной почте, более 47 тысяч рублей. Однако после оплаты общение с администратором сайта прервалось, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве добавили, что женщина поняла, что попалась на уловки мошенников только после прочтения отзывов об этом интернет-ресурсе. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU