Улица Стройотрядовская появится в Тюмени

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-11T09:42:39+03:00

Улица Стройотрядовская может появиться в Тюмени. Фото - портал "Я решаю!".

В этом году движение студотрядов отмечает юбилей

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В Тюмени может появиться Стройотрядовская. Местных жителей просят проголосовать за такое название на портале «Я решаю!»

«Комиссией по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети будет рассматриваться предложение о присвоении безымянному элементу улично-дорожной сети территории планировочного района № 7 «Гилевский» наименования «улица Стройотрядовская», – такое сообщение появилось на портале «Я решаю!».

По информации сайта, с предложением выступило Тюменское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». В этом году движение отмечает 60-летний юбилей и 15-летие современного этапа своего развития.

За годы своего существования через школу студенческих отрядов прошло более 19 миллионов человек. В юбилейный год общественная организация просит рассмотреть инициативу. По мнению реготдела, это отметит важность движения студенческих отрядов для страны в глазах работодателей и общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU