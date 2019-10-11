В тюменском аэропорту приземлился «Тигролет»: это произошло впервые

СЕГОДНЯ 09:17 2019-10-11T09:17:59+03:00

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В тюменском аэропорту Рощино впервые приземлился Boeing 747-400 – так называемый «Тигролет». Он выполнял рейс из Антальи.

– Широкофюзеляжный лайнер является самым большим по пассажировместимости самолетов в парке компании «Россия». Он имеет компоновку 522 кресла – 12 кресел бизнес-класса и 510 экономического. Кресла бизнес-класса, расположенные на верхней палубе воздушного судна, имеют коконную конструкцию и раскладываются в горизонтальную кровать. На верхней палубе располагается 27 кресел экономического класса, – рассказали в пресс-службе Рощино.

Там также сообщили, что самолет простоял не более двух часов. По мнению пресс-службы воздушной гавани, он является еще одним подтверждением важности привлечения широкого общественного внимания к делу сохранения популяции редких видов диких животных.

ИСТОЧНИК KP.RU