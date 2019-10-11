2019-10-11T08:52:52+03:00
Общество

Погода в Тюмени на выходные: в воскресенье пройдет небольшой дождь

Солнце будет радовать местных жителей только в субботу
Вадим Бегун
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Выходные в Тюмени будут достаточно теплыми.Выходные в Тюмени будут достаточно теплыми.Фото: Вадим Бегун
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Предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Тюмени будут достаточно теплыми. Однако в воскресенье настроение подпортит небольшой дождь.

В субботу ночью температура воздуха составит 5 градусов выше нуля. Утром, когда выйдет солнце, она поднимется на три градуса. Максимальная температура в этот день будет достигать отметки +11 градусов. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в юго-западный, порядка4-5 метров в секунду. Однако его порывы достигнут 10 метров в секунду.

Уже ночью с субботы на воскресенье в Тюмени пойдет небольшой дождь, который прекратится только после обеда. Температура воздуха ночью составит +7 градусов, днем – плюс 10, к вечеру она опустится лишь на один градус. В этот день будет дуть южный ветер, порывы которого достигнут 12 метров в секунду.

По прогнозу тюменского Гидрометцентра, всю следующую неделю в Тюмени будут лить дожди. Средняя температура воздуха – около шести градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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