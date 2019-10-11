2019-10-11T08:28:34+03:00
Происшествия

Два тюменца взломали купюроприемник модуля розлива воды и похитили деньги

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Два тюменца взломали купюроприемник модуля розлива воды и похитили деньги.Два тюменца взломали купюроприемник модуля розлива воды и похитили деньги.Фото: Ольга Крыльцова
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В голышмановской полиции раздался звонок: неизвестные украли деньги из купюроприемника модуля розлива очищенной воды. Воры поживились находившимися внутри тремя тысячами рублей.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к совершению кражи причастны двое молодых людей. Как выяснилось, подозреваемые ночью взломали купюроприемник при помощи лома и похитили оттуда более трех тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что подозреваемые были задержаны по горячим следам. В настоящие время тюменцы доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания. В отношении них возбуждено уголовное дело. Молодым людям грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в торговом центре под Тюменью неизвестные взорвали банкомат. Его пытались взломать с помощью газа, который закачали внутрь, а потом взорвали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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