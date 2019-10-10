2019-10-10T21:02:29+03:00
Звезды

Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты

Проект реализуется в рамках национального проекта «Культура»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает оборотыФестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты
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Первый региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области, который реализуется в рамках национального проекта «Культура», активно набирает обороты. Организаторы уже побывали в Тобольске и готовятся к новым территориям. Уже 12 октября в Голышманово состоится второй муниципальный этап фестиваля, в котором встретятся коллективы из Голышмановского, Ишимского, Сладковского, Сорокинского, Аромашевского, Абатского и Казанского районов.

Как сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области, лучшие номера муниципальных этапов фестиваля включат в гала-концерт, который состоится в ДК «Нефтяник» 4 ноября. Те коллективы, которые победят в фестивале, представят Тюменскую область на Всероссийском фестивале любительских коллективов и поборются за гранты в размере двух миллионов рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», первый муниципальный этап фестиваля прошёл в Тобольске 5 октября. Самодеятельные коллективы Вагайского, Уватского, Ярковского и Тобольского районов представили на суд жюри более 30 номеров. Победителями стали ансамбли Тобольска и Тобольского района: «Раздолье», «Каприз» и «Веселые ложки».

Отметим, что в общей сложности на Первый региональный фестиваль любительских коллективов поступило 186 заявок. Учредителем фестиваля выступил департамент культуры Тюменской области, организатором – АНО «Дельфин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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