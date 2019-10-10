Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территория

СЕГОДНЯ 20:52 2019-10-10T20:52:15+03:00

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Тюменская область – крупная, экономически развитая территория с высоким уровнем деловой и общественной активности и один из самых перспективных субъектов РФ. Такое мнение выразил заместитель министра экономики Киргизской Республики Эльдар Алишеров на встрече с губернатором Александром Моором 10 октября.

По словам Эльдара Алишерова, Тюменская область – как торговый хаб России, который может связать соседние регионы с Киргизской Республикой.

- Для этого рассматриваем возможность создания оптово-распределительных центров на нашей территории, увязав их с такими же центрами в вашем регионе. Вы находитесь в удобном геоэкономическом положении, на перекрестке федеральных трасс, которые связывают Запад, Восток и Север. Для Кыргызстана Сибирский и Уральские федеральные округа являются потенциально значимыми территориями России, на которые мы обращаем более пристальное внимание, - отметил Эльдар Алишеров.

Как отметил губернатор Александр Моор, у Тюменской области и Киргизии есть все возможности для расширения сотрудничества. Нужно оказывать сопровождение каждому проекту и контракту и помогать снимать в ручном режиме все возникающие вопросы.

- Мы готовы работать оперативно в этом направлении и заинтересованы от слов перейти к делу, - отметил губернатор.

Во время бизнес-миссии миссии Киргизской Республики в Тюменскую область делегация посетила индустриальный парк «Боровский», осмотрела промышленные объекты и обсудила вопросы делового взаимодействия на бирже контактов в Тюмени. Также гости побывают в тюменских школах и посетят Медицинский город.

ИСТОЧНИК KP.RU