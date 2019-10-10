2019-10-10T20:52:15+03:00
Экономика

Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территория

Эльдар Алишеров встретился с губернатором Александром Моором
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территорияЗамминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территорияФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Тюменская область – крупная, экономически развитая территория с высоким уровнем деловой и общественной активности и один из самых перспективных субъектов РФ. Такое мнение выразил заместитель министра экономики Киргизской Республики Эльдар Алишеров на встрече с губернатором Александром Моором 10 октября.

По словам Эльдара Алишерова, Тюменская область – как торговый хаб России, который может связать соседние регионы с Киргизской Республикой.

- Для этого рассматриваем возможность создания оптово-распределительных центров на нашей территории, увязав их с такими же центрами в вашем регионе. Вы находитесь в удобном геоэкономическом положении, на перекрестке федеральных трасс, которые связывают Запад, Восток и Север. Для Кыргызстана Сибирский и Уральские федеральные округа являются потенциально значимыми территориями России, на которые мы обращаем более пристальное внимание, - отметил Эльдар Алишеров.

Как отметил губернатор Александр Моор, у Тюменской области и Киргизии есть все возможности для расширения сотрудничества. Нужно оказывать сопровождение каждому проекту и контракту и помогать снимать в ручном режиме все возникающие вопросы.

- Мы готовы работать оперативно в этом направлении и заинтересованы от слов перейти к делу, - отметил губернатор.

Во время бизнес-миссии миссии Киргизской Республики в Тюменскую область делегация посетила индустриальный парк «Боровский», осмотрела промышленные объекты и обсудила вопросы делового взаимодействия на бирже контактов в Тюмени. Также гости побывают в тюменских школах и посетят Медицинский город.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты
В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и Киргизии
Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день
В Тюменской области малоимущим семьям оказывают помощь на условиях социального контракта
В Юргинском районе благоустроят центральный парк
В областном департаменте образования и науки взялись за скандальную школу в Боровском
У домов на улице Самарцева в Тюмени ограничат стоянку транспорта
Российскую империю в цвете увидят тюменцы
Автоматизированная сливная станция появилась в Тюмени
Тюменская прокуратура проверит школу, в которой педагог бросился на детей во время урока
Иномарка сгорела в центре Тюмени
Двенадцатиметровый стрит-арт украсил стену тюменского дома
Райффайзенбанк реализовал в интернет-банке новую функциональность Онлайн-бухгалтерии для малого и микро-бизнеса
Пьяный северянин, трижды судимый за нетрезвую езду, устроил ДТП на тюменской трассе
Почти четыреста килограммов казахстанского мяса не прошли проверку на тюменской таможне
Мигрант прятал наркотики по тайникам в Тюмени: у него дома найдено 500 доз
Лесной пожар тушат в Тюменской области
Тюменский подросток сбежал из дома и забрался на крышу заброшенного здания
Лже-полицейский довел двух пожилых тюменок до слез и «развел» их на 700 тысяч рублей
«Это мой дедушка погиб»: в утреннем пожаре на улице Самарцева есть жертва
В Тюмени вынесен приговор мужчине, устроившему стрельбу в ТРЦ
Свердловчанин обокрал тюменку, пока она спорила, кому ехать на такси
Врачи спасли тюменку, у которой после пластической операции из носа постоянно шла кровь