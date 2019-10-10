2019-10-10T20:42:47+03:00
Экономика

В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и Киргизии

Стороны подписали дорожную карту
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и КиргизииВ Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и КиргизииФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Возможные направления для активизации российско-киргизского межрегионального сотрудничества Тюменской области и Киргизской Республики обсудили сегодня, 10 октября, в Тюмени. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, губернатор Тюменской области Александр Моор провёл встречу с заместителем министра экономики Киргизской Республики Эльдаром Алишеровом и полномочным представителем правительства Киргизской Республики в Джалал-Абадской области Кыянбеком Сатыбалдиевым.

Помимо перспективы двустороннего сотрудничества, стороны подписали дорожную карту. Она предусматривает реализацию соглашения между правительством Тюменской области и правительством Киргизской Республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах на 2019–2023 годы. Соглашение было подписано в марте 2019 года на VIII Российско-Киргизской межрегиональной конференции с участием глав государств.

Как отметил Александр Моор, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность – наиболее перспективные направления в развитии отношений с Киргизией. А ещё Тюменская область могла бы закупать фрукты, свежие овощи и сухофрукты. Для активизации сотрудничества глава региона предложил рассмотреть возможность создания производства в сфере лёгкой промышленности.

- Для этого можем предложить площадку одного из индустриальных парков Тюменской области. Возможно сотрудничество в сфере здравоохранения, туризма, совместные научно-образовательные проекты, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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