2019-10-10T20:30:06+03:00
Общество

Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день

Акция пройдёт в рамках национального проекта «Демография»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один деньСеребряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день
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Серебряные добровольцы 55+ впервые проведут добровольческую акцию «Измени один день», которая завершит областную акцию «Пусть осень жизни будет золотой…». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Главная цель акции – посвятить один день, 15 октября, заботе и поддержке пожилых людей. Каждый желающий может поднять настроение проживающим по соседству пенсионерам, выполнив просьбу или мечту, которые они сами не могут осуществить. Волонтёры выполнят желание одиноких пожилых людей посетить цирк или кинотеатр, помогут организовать обзорную экскурсию по городу или необычный мастер-класс. Серебряные добровольцы призывают тюменцев присоединиться к акции и совершить доброе дело.

Подробности о проекте можно узнать по телефону: 8 (3452) 51-77-05.

Напомним, «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что волонтёры проекта «Спецотряд» провели 3 октября мастер-класс и акустический концерт для группы временного пребывания областного геронтологического центра. Мероприятие состоялось в честь Международного дня пожилых людей.

Для двадцати пожилых людей и ветеранов войны и труда молодёжь исполнила любимые песни старшего поколения – «Подмосковные вечера» и «Проснись и пой», а также провели мастер-класс по созданию картонных подстаканников. Перед тем, как навещать пожилых тюменцев, волонтёры прошли «курс молодого бойца». Ребята должны были понять: готовы ли они работать с пенсионерами, могут ли поддержать разговор с пожилыми, учитывая их физиологические способности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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