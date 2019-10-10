В Тюменской области малоимущим семьям оказывают помощь на условиях социального контракта

СЕГОДНЯ 20:01 2019-10-10T20:01:17+03:00

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Более 200 человек из Абатского района приняло участие в программе мероприятий по оказанию финансовой помощи малоимущим на условиях социального контракта с 2006 года. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, среди семей, которые улучшили материальное положение по социальному контракту – семья Яковлевых из села Тушнолобово.

В апреле 2010 году супруги получили адресную социальную помощь в размере 40 тысяч рублей на условиях социального контракта. На эти деньги семейство купило корову. Родители трёх несовершеннолетних детей, Василий и Алла, ведут личное подсобное хозяйство – с коровами, быками, телятами и курами. Супруги обрабатывают большой огород, а излишки молока сдают в молокоприёмный пункт и сдают населению. Семью отметила администрация сельского поселения благодарственным письмом «Лучшее подворье».

Сегодня семья Яковлевых повысила доход и вышла из категории малоимущих.

Напомним, социальный контракт – один из механизмов оказания государственной помощи малоимущим семьям. Он подразумевает, что государство берёт на себя обязательства по поддержке семьи, а семья – обязательство приложить все усилия для выхода из трудной жизненной ситуации.

Такой механизм оказания социальной помощи применяется в регионе с 2006 года в виде оказания семье адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение. С 2010 года – на условиях социального контракта. В программе социального контракта могут участвовать семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в Тюменской области составляет 11 449 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU