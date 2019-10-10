2019-10-10T20:01:17+03:00
Общество

В Тюменской области малоимущим семьям оказывают помощь на условиях социального контракта

В Абатском районе в программе приняли уже 224 человека
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области малоимущим семьям оказывают помощь на условиях социального контрактаВ Тюменской области малоимущим семьям оказывают помощь на условиях социального контрактаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Более 200 человек из Абатского района приняло участие в программе мероприятий по оказанию финансовой помощи малоимущим на условиях социального контракта с 2006 года. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, среди семей, которые улучшили материальное положение по социальному контракту – семья Яковлевых из села Тушнолобово.

В апреле 2010 году супруги получили адресную социальную помощь в размере 40 тысяч рублей на условиях социального контракта. На эти деньги семейство купило корову. Родители трёх несовершеннолетних детей, Василий и Алла, ведут личное подсобное хозяйство – с коровами, быками, телятами и курами. Супруги обрабатывают большой огород, а излишки молока сдают в молокоприёмный пункт и сдают населению. Семью отметила администрация сельского поселения благодарственным письмом «Лучшее подворье».

Сегодня семья Яковлевых повысила доход и вышла из категории малоимущих.

Напомним, социальный контракт – один из механизмов оказания государственной помощи малоимущим семьям. Он подразумевает, что государство берёт на себя обязательства по поддержке семьи, а семья – обязательство приложить все усилия для выхода из трудной жизненной ситуации.

Такой механизм оказания социальной помощи применяется в регионе с 2006 года в виде оказания семье адресной социальной помощи по выходу на самообеспечение. С 2010 года – на условиях социального контракта. В программе социального контракта могут участвовать семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума (в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в Тюменской области составляет 11 449 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты
Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территория
В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и Киргизии
Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день
В Юргинском районе благоустроят центральный парк
В областном департаменте образования и науки взялись за скандальную школу в Боровском
У домов на улице Самарцева в Тюмени ограничат стоянку транспорта
Российскую империю в цвете увидят тюменцы
Автоматизированная сливная станция появилась в Тюмени
Тюменская прокуратура проверит школу, в которой педагог бросился на детей во время урока
Иномарка сгорела в центре Тюмени
Двенадцатиметровый стрит-арт украсил стену тюменского дома
Райффайзенбанк реализовал в интернет-банке новую функциональность Онлайн-бухгалтерии для малого и микро-бизнеса
Пьяный северянин, трижды судимый за нетрезвую езду, устроил ДТП на тюменской трассе
Почти четыреста килограммов казахстанского мяса не прошли проверку на тюменской таможне
Мигрант прятал наркотики по тайникам в Тюмени: у него дома найдено 500 доз
Лесной пожар тушат в Тюменской области
Тюменский подросток сбежал из дома и забрался на крышу заброшенного здания
Лже-полицейский довел двух пожилых тюменок до слез и «развел» их на 700 тысяч рублей
«Это мой дедушка погиб»: в утреннем пожаре на улице Самарцева есть жертва
В Тюмени вынесен приговор мужчине, устроившему стрельбу в ТРЦ
Свердловчанин обокрал тюменку, пока она спорила, кому ехать на такси
Врачи спасли тюменку, у которой после пластической операции из носа постоянно шла кровь