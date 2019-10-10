2019-10-10T19:40:45+03:00
Общество

В Юргинском районе благоустроят центральный парк

Об этом сообщил губернатор Александр Моор
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Юргинском районе благоустроят центральный паркВ Юргинском районе благоустроят центральный паркФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Проектная документация на благоустройство центрального парка в селе Юргинском разрабатывается, самим благоустройством займутся в 2020-2021 годах. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Юргинский район. По словам главы региона, привести в порядок парк решили местные жители, назвав его наиболее приоритетным с точки зрения благоустройства села.

- Центральный парк, когда-то давно благоустроенный, был местом отдыха для всех юргинцев, но в 1990-е годы оказался заброшенным. В муниципалитете по нему уже разрабатывают проектную документацию. Парк необходимо сделать красивым, современным, удобным и функциональным местом отдыха для всех жителей и гостей села, - отметил Александр Моор.

После того, как проект будет разработан, разговоры о благоустройстве перетекут в конкретное русло. Навстречу жителям правительство Тюменской области идёт всегда, поэтому инициатива получит поддержку. Глава региона отметил, что объекты социальной сферы в Юргинском находятся в хорошем состоянии, в их ремонт вкладываются серьёзные средства из муниципального бюджета.

Глава Юргинского района Виктор Васильев рассказал губернатору, что в разработке сейас находятся несколько крупных инвестиционных проектов. В частности, строительство свинокомлекса «Арсиб Холдинг», проект компании «Согласие» по разведению крупного скота и комплекс по производству мяса бройлеров. Кроме АПК, в Юргинском районе развивают рекреационный и охотничий туризм, намечены проекты в лесной отрасли.

Александр Моор о поездке в Юргинский район.

ИСТОЧНИК KP.RU

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