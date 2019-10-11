Тюменский пенсионер «подзаработал» хищением электрокабеля

СЕГОДНЯ 06:20 2019-10-11T06:20:47+03:00

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В голышмановскую полицию обратился 35-летний житель округа, сообщив, что стал жертвой кражи. Прямо с территории его дома неизвестный похитил сорок метров электрического кабеля.

– В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 60-летний местный житель. Подозреваемый пояснил, что проник в ограду дома потерпевшего через незапертую дверь. Похищенное сдал в пункт приема металлолома. Вырученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды, – рассказали подробности в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено угольное дело. Пенсионер может отправиться в колонию на срок до пяти лет, а в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU