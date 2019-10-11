2019-10-11T07:01:07+03:00
Общество

Приправу из сорняков пытался провезти иностранец в Тюмень

Вся продукция была изъята
Вадим Бегун
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Иностранец хотел завезти в Тюмень сорную приправу. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.Иностранец хотел завезти в Тюмень сорную приправу. Фото - пресс-служба управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.
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В тюменском аэропорту был задержан иностранец. Мужчина пытался провезти в областной центр приправу с сорной травой.

– В ходе проверки ручной клади пассажиров рейса ТашкентТюмень выявлена подкарантинная продукция, ограниченная к ввозу: абрикосовые косточки и смешанные приправы. К тому же, в приправах обнаружен сорняк – повилика полевая. Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория подтвердила принадлежность семян к карантинному объекту. Два килограмма запрещенной продукции были изъяты и уничтожены путем сжигания по заявлению владельца, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Там напомнили, что временные ограничения на ввоз подкарантинной продукции в багаже и ручной клади пассажиров из Республик Таджикистан, Азербайджан и Узбекистан введены Россельхознадзором с 16 апреля 2012 года. Исключение составляют фрукты, овощи, сухофрукты и орехи, ввезенные из Узбекистана в количестве, не превышающем пяти килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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