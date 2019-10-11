2019-10-11T07:41:04+03:00
Происшествия

Тюменец, живущий на втором этаже, удивился, увидев в окне вора

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец решил обворовать квартиру на втором этаже.Тюменец решил обворовать квартиру на втором этаже.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

В тюменскую полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что проснулся от того, что кто-то ночью пытался проникнуть в окно его квартиры. Все бы ничего, но живет он заявитель на втором этаже.

– Пьяный фигурант находился во дворе жилого дома. Он обратил внимание на незапертую створку окна квартиры, расположенной на втором этаже. Предприимчивый мужчина забрался через оконные решетки первого этажа на балкон желаемой квартиры и попытался разбить стекло. Однако шум услышал проснувшийся хозяин квартиры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что злоумышленник, прежде чем спрыгнуть с балкона, попытался похитить сабвуфер, но испугался, бросил его обратно и скрылся с места преступления. В отношении ранее судимого 27-летнего тюменца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Приправу из сорняков пытался провезти иностранец в Тюмень
Тюменский пенсионер «подзаработал» хищением электрокабеля
На улице Харьковской в Тюмени на четыре часа отключат светофоры
Погода на 11 октября в Тюмени: одевайтесь теплее
Фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов Тюменской области набирает обороты
Замминистра экономики Киргизии: Тюменская область – экономически развитая территория
В Тюмени обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений Тюменской области и Киргизии
Серебряные добровольцы Тюменской области изменят жизнь пожилых за один день
В Тюменской области малоимущим семьям оказывают помощь на условиях социального контракта
В Юргинском районе благоустроят центральный парк
В областном департаменте образования и науки взялись за скандальную школу в Боровском
У домов на улице Самарцева в Тюмени ограничат стоянку транспорта
Российскую империю в цвете увидят тюменцы
Автоматизированная сливная станция появилась в Тюмени
Тюменская прокуратура проверит школу, в которой педагог бросился на детей во время урока
Иномарка сгорела в центре Тюмени
Двенадцатиметровый стрит-арт украсил стену тюменского дома
Райффайзенбанк реализовал в интернет-банке новую функциональность Онлайн-бухгалтерии для малого и микро-бизнеса
Пьяный северянин, трижды судимый за нетрезвую езду, устроил ДТП на тюменской трассе
Почти четыреста килограммов казахстанского мяса не прошли проверку на тюменской таможне
Мигрант прятал наркотики по тайникам в Тюмени: у него дома найдено 500 доз
Лесной пожар тушат в Тюменской области
Тюменский подросток сбежал из дома и забрался на крышу заброшенного здания
Лже-полицейский довел двух пожилых тюменок до слез и «развел» их на 700 тысяч рублей
«Это мой дедушка погиб»: в утреннем пожаре на улице Самарцева есть жертва
В Тюмени вынесен приговор мужчине, устроившему стрельбу в ТРЦ
Свердловчанин обокрал тюменку, пока она спорила, кому ехать на такси
Врачи спасли тюменку, у которой после пластической операции из носа постоянно шла кровь