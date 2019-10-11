Тюменец, живущий на втором этаже, удивился, увидев в окне вора

СЕГОДНЯ 07:41 2019-10-11T07:41:04+03:00

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В тюменскую полицию обратился местный житель. Мужчина сообщил, что проснулся от того, что кто-то ночью пытался проникнуть в окно его квартиры. Все бы ничего, но живет он заявитель на втором этаже.

– Пьяный фигурант находился во дворе жилого дома. Он обратил внимание на незапертую створку окна квартиры, расположенной на втором этаже. Предприимчивый мужчина забрался через оконные решетки первого этажа на балкон желаемой квартиры и попытался разбить стекло. Однако шум услышал проснувшийся хозяин квартиры, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что злоумышленник, прежде чем спрыгнуть с балкона, попытался похитить сабвуфер, но испугался, бросил его обратно и скрылся с места преступления. В отношении ранее судимого 27-летнего тюменца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU