У домов на улице Самарцева в Тюмени ограничат стоянку транспорта
В Тюмени в районе домов № 34 и 34-а по улице Самарцева запретят ставить транспорт. Меру введут через три недели.
С 1 ноября в районе указанных домов будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такое решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа областного центра.
Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
В ведомстве водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU