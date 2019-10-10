СЕГОДНЯ 16:05 2019-10-10T16:05:37+03:00

У домов на улице Самарцева в Тюмени ограничат стоянку транспорта. Фото: Ольга Крыльцова

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В Тюмени в районе домов № 34 и 34-а по улице Самарцева запретят ставить транспорт. Меру введут через три недели.

С 1 ноября в районе указанных домов будут установлены дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». По информации департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени, такое решение принято территориальной комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при управе Калининского административного округа областного центра.

Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве водителей попросили обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU