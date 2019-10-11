На улице Харьковской в Тюмени на четыре часа отключат светофоры
Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
На улице Харьковской в Тюмени на четыре часа отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.
Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома №83 по улице Харьковской.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.
ИСТОЧНИК KP.RU