СЕГОДНЯ 05:40 2019-10-11T05:40:50+03:00

На улице Харьковской в Тюмени на четыре часа отключат светофоры. Фото: Вадим Бегун

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 11 октября, в Тюмени погаснут некоторые светофоры.

Так, с 9.00 до 13.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе дома №83 по улице Харьковской.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

ИСТОЧНИК KP.RU