Погода на 11 октября в Тюмени: одевайтесь теплее
Сегодня, 11 октября, безоблачным небо в Тюмени будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Осадков не ожидается.
Температура воздуха ночью составит 0, +2 градусов, днем потеплеет до 8 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +9. Вечером столбик термометра опустится до отметки +3 градусов. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в южный, один метр в секунду.
11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы именно в этот день дьявол плюет на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернен. Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея – быть сухой, солнечной погоде.
ИСТОЧНИК KP.RU