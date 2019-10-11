Погода на 11 октября в Тюмени: одевайтесь теплее

СЕГОДНЯ 05:01 2019-10-11T05:01:13+03:00

В этот раз можно обойтись без зонта

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Сегодня, 11 октября, безоблачным небо в Тюмени будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит 0, +2 градусов, днем потеплеет до 8 градусов тепла. Максимально воздух прогреется в этот день до +9. Вечером столбик термометра опустится до отметки +3 градусов. В этот день ожидается северо-западный ветер, переходящий в южный, один метр в секунду.

11 октября отмечается день памяти Ильи Муромца. В Англии существует поверье, будто бы именно в этот день дьявол плюет на ягоды черники, а потому тот, кто их съест, будет осквернен. Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея – быть сухой, солнечной погоде.

ИСТОЧНИК KP.RU