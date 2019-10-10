Российскую империю в цвете увидят тюменцы

СЕГОДНЯ 15:35 2019-10-10T15:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменцев приглашают посетить фотовыставку уникальных снимков. В Информационно-библиотечном центре для молодежи прошла встреча с местным фотографом Игорем Ковалевым, который представил фотовыставку «Российская империя в цвете».

– На экспозиции размещено 38 уникальных фотографий мастера прошлого века Сергея Михайловича Прокудина-Горского. Снимки более чем столетней давности представляют в цвете бытовые сцены народов России, узнаваемые географические места нашей страны, удивительно лирические пейзажные фотозарисовки, – сообщили в пресс-службе Центральной городской библиотечной системе.

Выставка доступна каждому желающему до 30 октября в часы работы Информационно-библиотечного центра для молодежи по адресу: улица Червишевский тракт, 15/1. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU