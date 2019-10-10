Автоматизированная сливная станция появилась в Тюмени

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-10T15:04:14+03:00

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В Тюмени построили единую сливную станцию приема канализационных стоков, которые перевозятся с помощью ассенизаторских машин. Она находится на территории рядом с городскими очистными сооружениями по улице Раневской, 16.

– Мы несколько лет последовательно реализовывали мероприятия, чтобы прийти к этому событию. Это высокотехнологичный объект, на котором обеспечивается самая высокая культура приема стоков. Он оборудован всеми необходимыми системами, которые защищают коллекторы от проникновения туда крупного мусора. Что важно – объект полностью автоматизирован. За его работой с помощью современных технологий следит один оператор, – сообщил заместитель главы города Павел Перевалов.

Новая станция на рассчитана на одновременный прием десяти машин. Слив одной занимает примерно десять минут, время зависит от диаметра шланга. Суточная пропускная способность – три тысячи кубических метров. Интересно, что скоро станцию оборудуют системой, которая будет считывать номер подъезжающей машины и автоматически списывать с предпринимателя оплату за прием канализационных стоков.

ИСТОЧНИК KP.RU