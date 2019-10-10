2019-10-10T14:33:23+03:00
Происшествия

Иномарка сгорела в центре Тюмени

Огонь перекинулся на соседний автомобиль
Вадим Бегун
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В Тюмени взорвалась иномарка. Фото - Лев Пестов.В Тюмени взорвалась иномарка. Фото - Лев Пестов.
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В Тюмени на улице Малыгина, 49/1 сгорела японская иномарка «Датсун». Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, сообщают, что до возгорания слышали звук, похожий на взрыв.

– Вызов по этому поводу поступил в дежурную часть в 14.09. На место происшествия выехали шесть человек личного состава и две единицы техники. Спустя шесть минут после звонка спасателям пожар был локализован. После огнеборцы отключили газобаллонное оборудование в самом автомобиле. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных последствий, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 14.25. Спасти машину не получилось. Кроме того, огонь частично повредил рядом стоящий автомобиль. К счастью, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают дознаватели. Им предстоит выяснить ущерб и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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