Иномарка сгорела в центре Тюмени

СЕГОДНЯ 14:33 2019-10-10T14:33:23+03:00

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В Тюмени на улице Малыгина, 49/1 сгорела японская иномарка «Датсун». Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, сообщают, что до возгорания слышали звук, похожий на взрыв.

– Вызов по этому поводу поступил в дежурную часть в 14.09. На место происшествия выехали шесть человек личного состава и две единицы техники. Спустя шесть минут после звонка спасателям пожар был локализован. После огнеборцы отключили газобаллонное оборудование в самом автомобиле. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных последствий, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 14.25. Спасти машину не получилось. Кроме того, огонь частично повредил рядом стоящий автомобиль. К счастью, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают дознаватели. Им предстоит выяснить ущерб и причины произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU