Иномарка сгорела в центре Тюмени
В Тюмени на улице Малыгина, 49/1 сгорела японская иномарка «Датсун». Местные жители, ставшие очевидцами происшествия, сообщают, что до возгорания слышали звук, похожий на взрыв.
– Вызов по этому поводу поступил в дежурную часть в 14.09. На место происшествия выехали шесть человек личного состава и две единицы техники. Спустя шесть минут после звонка спасателям пожар был локализован. После огнеборцы отключили газобаллонное оборудование в самом автомобиле. Это было сделано для того, чтобы избежать возможных последствий, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.
В ведомстве сообщили, что полностью потушить пожар удалось в 14.25. Спасти машину не получилось. Кроме того, огонь частично повредил рядом стоящий автомобиль. К счастью, пострадавших нет. В настоящее время на месте инцидента работают дознаватели. Им предстоит выяснить ущерб и причины произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU