2019-10-10T13:21:18+03:00
Происшествия

Пьяный северянин, трижды судимый за нетрезвую езду, устроил ДТП на тюменской трассе

Было возбуждено четвертое уголовное дело
Вадим Бегун
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В Увате вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 27-летнего жителя города Урая. Мужчина в четвертый раз сел пьяным за руль, однако на этот раз без происшествия не обошлось.

– Вечером 20 июля этого года северянин на автомобиле сожительницы в состоянии опьянения выехал из Тюмени в Урай. По дороге он продолжал пить спиртное. На 436-ом километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, где было организовано реверсивное движение, молодой человек остановился, чтобы пропустить встречный транспорт, и открыл дверь, которую задел проезжавший мимо автобус. Его водитель вызвал сотрудников ДПС, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Подсудимый ранее был трижды судим за пьяную езду, возбуждено четвертое уголовное дело. Суд назначил северянину один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. К тому же, любитель крепкой выпивки три года не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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